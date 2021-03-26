В Приморье появится первый фруктовый сад по белорусской технологии

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Первый фруктовый сад по технологии белорусских специалистов появится в Приморье, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"Это будет проект с нуля - от посадки до уборки и хранения. Сегодня мы подвозим косточковые и семечковые с запада, но у нас нет столько специализированных складских помещений, чтобы хранить их без ущерба качеству. Сейчас дальневосточный научный центр создает отдел плодоводства. Предстоит разработать систему безвирусного размножения плодовых, чтобы на территории Приморья производить посадочный материал", - процитировала пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрея Бронца во время визита делегации региона под руководством губернатора Олега Кожемяко в Белоруссию.

Кожемяко отметил, что региону нужен селекционный материал плодовых культур, а также соответствующее сопровождение, агроэкологические испытания планируется начать в апреле - мае. В крае уже определена площадка в 200 га для закладки фруктового сада по белорусской технологии. Планируется наладить работу Института плодоводства Республики Беларусь с Федеральным научным центром агробиотехнологий Дальнего Востока имени А. К. Чайки по изучению технологии и методологии безвирусного размножения саженцев плодовых культур.

Директор Института плодоводства Республики Беларусь Александр Таранов сообщил о готовности предоставить на испытания сорта яблони, вишни, сливы белорусской селекции.

Кроме того, в этом году в Приморье проведут апробацию семи сортов картофеля белорусской селекции. Лучшие сорта передадут на государственное сортоиспытание с зонированием по региону Дальнего Востока.