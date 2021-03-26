Bloomberg: стоимость морских перевозок выросла в несколько раз из-за ЧП в Суэцком канале

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз в связи с блокировкой Суэцкого канала севшим на мель судном-контейнеровозом. Соответствующие подсчеты приводит в четверг агентство деловых новостей Bloomberg .

По мнению специалистов агентства, пока сложно оценить потери, которые понесет мировая экономика из-за инцидента в Суэцком канале. К настоящему моменту, указывает Bloomberg, задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму свыше $10 млрд. При этом кризис спровоцировал рост стоимости морских грузоперевозок.

В качестве примера Bloomberg приводит действующий ценник на доставку из Китая в Европу стандартного сухогрузного контейнера объемом 67,7 куб. м. На данный момент стоимость такой перевозки составляет около $8 тыс. По оценкам агентства, в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года цена на эту услугу выросла в четыре раза.

В случае, если канал будет оставаться заблокированным на протяжении нескольких недель, танкеры, доставляющие нефть и нефтепродукты из стран Ближнего Востока в Европу, могут быть направлены по альтернативному маршруту - вокруг мыса Доброй Надежды. По оценкам агентства, стоимость поставок вырастет в таком случае как минимум на $300 тыс. - именно столько придется доплатить за топливо для каждого танкера, чтобы он смог преодолеть расстояние в 9,65 тыс. км.