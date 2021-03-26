{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Блокировка Суэцкого канала

Оператор судна заявил, что ЧП в Суэцком канале не вызвало загрязнения окружающей среды

Судовладелец также подтвердил, что команда, судно и груз в безопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 марта. /ТАСС/. Инцидент с севшим на мель контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале не вызвал загрязнения окружающей среды. Об этом сообщила в пятницу тайваньская компания Evergreen Marine Corporation, выступающая оператором судна.

На эту тему
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Судовладелец подтвердил, что команда, судно и груз в безопасности, а морского загрязнения не выявлено", - отмечается в заявлении.

Ever Given принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, но операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen. Она также подтвердила, что до момента инцидента на гигантском контейнеровозе не было отмечено перебоев с электричеством, которые могли привести к потере мощности.

"После 48 часов активных усилий ситуацию со снятием с мели зафрахтованного судна Ever Given не удалось разрешить", - отметили в компании.

Судовладелец нанял для участия в спасательной операции компанию из Нидерландов SMIT и японскую Nippon Salvage. Поскольку судно было зафрахтовано, все соответствующие расходы, связанные с этой операцией и возможным последующим ремонтом, несут собственники, уточнили в Evergreen.

Теги
Блокировка Суэцкого канала
СП: разработан законопроект о переносе сроков отчетности об исполнении бюджета на июль
Документ предусматривает оптимизацию состава показателей и сроков составления, представления, внешней проверки и утверждения годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета
Читать полностью