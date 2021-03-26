Оператор судна заявил, что ЧП в Суэцком канале не вызвало загрязнения окружающей среды

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 марта. /ТАСС/. Инцидент с севшим на мель контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале не вызвал загрязнения окружающей среды. Об этом сообщила в пятницу тайваньская компания Evergreen Marine Corporation, выступающая оператором судна.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Судовладелец подтвердил, что команда, судно и груз в безопасности, а морского загрязнения не выявлено", - отмечается в заявлении.

Ever Given принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, но операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen. Она также подтвердила, что до момента инцидента на гигантском контейнеровозе не было отмечено перебоев с электричеством, которые могли привести к потере мощности.

"После 48 часов активных усилий ситуацию со снятием с мели зафрахтованного судна Ever Given не удалось разрешить", - отметили в компании.

Судовладелец нанял для участия в спасательной операции компанию из Нидерландов SMIT и японскую Nippon Salvage. Поскольку судно было зафрахтовано, все соответствующие расходы, связанные с этой операцией и возможным последующим ремонтом, несут собственники, уточнили в Evergreen.