В ОП попросили Минпромторг ввести премодерацию объявлений в онлайн-торговле

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина попросила Минпромторг России обязать онлайн-магазины усовершенствовать премодерацию объявлений после обнаружения экспертами продажи наркотиков. Об этом Мизулина рассказала ТАСС.

"После обнаружения волонтерами фактов продажи наркотических веществ под видом продовольственных товаров отдельными продавцами в крупнейших онлайн-магазинах Ozon, Wildberries Лига безопасного интернета просит Минпромторг ввести строгую премодерацию объявлений продавцов маркетплейсов", - сказала собеседница агентства. Соответствующее официальное письмо направлено в ведомство, документ имеется в распоряжении ТАСС.

По ее словам, эти продавцы не только продавали наркотики под видом продовольственных товаров, но и размещали рекламу объявлений в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram.

Собеседница агентства рассказала, что после обнаружения в феврале таких незаконных продаж волонтеры Лиги направили обращение к председателю правительства РФ в связи со сложившейся ситуацией. "МВД в начале марта возбудило уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Более одной тысячи упаковок чая с марихуаной обнаружили полицейские в Домодедове у жителя Хакасии, который продавал его через интернет", - сообщила Мизулина.

Она полагает, что онлайн-магазины также заинтересованы в совершенствовании механизма премодерации товаров, выставляемых на продажу юридическими лицами, которые используют их площадки для торговли.

ТАСС направил запросы в Ozon и Wildberries.