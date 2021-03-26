Эксперт: ЧП в Суэцком канале может затруднить экспорт энергоносителей, но вряд ли для РФ

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Блокировка Суэцкого канала из-за аварии контейнеровоза начнет оказывать значимое влияние на рынки энергоносителей и их морских перевозок, если судно не удастся снять с мели в ближайшие недели, для России негативного эффекта пока не предвидится. Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС заместитель директора энергетического института при Тулейнском университете в Новом Орлеане (штат Луизиана) Эрик Смит.

Говоря о влиянии сложившейся ситуации на рынки энергоносителей, он отметил: "Безусловно, краткосрочный эффект состоял в повышении цен. Но, конечно, сегодня цены понизились". "Я предполагаю, что если судно удастся сдвинуть [с мели] в течение недели, серьезного воздействия не будет, - продолжил эксперт, который более 35 лет работал в сферах нефтехимической промышленности, прибрежного бурения и строительства. - Но если окажется, что для того, чтобы сдвинуть судно, нужно разгрузить контейнеры, а их нельзя разгрузить посреди пустыни без доставки специального оборудования, то на все это могут потребоваться, скорее, месяцы, нежели десять дней".

"Тогда на рынке будет наблюдаться некоторое повышение спроса над предложением. В особенности это будет касаться рынка морских перевозок", - констатировал эксперт. Смит добавил, что, к примеру, "не будет значительного влияния" на поставки нефти из России в США или другие страны. Вместе с тем, по его мнению, у многих ближневосточных государств возникнут трудности, в частности, с доставкой энергоносителей "европейским клиентам".

Смит констатировал, что в сложившейся ситуации среди государств, являющихся экспортерами энергоносителей, "преимущество, очевидно, будет у тех, которые не полагаются на Суэцкий канал при доставках". Профессор отметил, что блокировка канала, к примеру, "не оказывает влияния" на поставки природного газа из России в другие европейские страны. Эксперт согласился с тем, что спрос на энергоносители из РФ может вырасти, если на снятие судна с мели потребуется больше времени, чем ожидается.

Поставки нефти из РФ в США

Смит также прокомментировал данные Минэнерго США, согласно которым Соединенные Штаты в 2020 году импортировали из России самый большой объем нефти и нефтепродуктов с 2011 года. Как отметил профессор, одной из причин этого является сокращение соответствующих поставок из Венесуэлы, в отношении которой Вашингтон ввел санкции.

Смит констатировал, что "нелегко найти замену тяжелой сырой нефти", которая ранее поступала в США из Венесуэлы. "Несмотря на всю риторику правительств, российской стороне по-прежнему нужно продавать сырую нефть, а нам по-прежнему нужно ее покупать", - отметил эксперт.

Говоря о перспективах возможного роста в США спроса на нефть из других стран, в том числе России, Смит напомнил о недавнем решении американского президента Джо Байдена. Он в январе ввел мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. Смит отметил, что эффект для рынка в связи с этим проявится, вероятно, лишь в течение "двух или трех лет".