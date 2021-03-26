Блокировка Суэцкого канала не вызвала спада на бирже Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 марта. /ТАСС/. Инцидент с блокировкой Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом не оказал особого влияния на биржевые торги в Гонконге и не вызвал обрушения акций судоходных компаний. Об этом ТАСС сообщил в пятницу независимый финансовый аналитик Кейт Мок.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Мы видим, что за четверг состояние индекса Hang Seng практически не изменилось, а этим утром данный индикатор набрал 144 пункта (0,52%). Рынок начал расти после спада предыдущих нескольких дней, поскольку инвесторы видят сейчас возможности для скупки подешевевших активов", - пояснил собеседник.

По его словам, ситуация с акциями судоходных компаний спокойная, некоторые из них даже серьезно дорожают. Так, на 9,51% улучшились позиции гиганта морских перевозок Cosco Shipping - до 9,69 гонконгского доллара за акцию ($1,25).

Что касается нефтяных компаний, они демонстрируют смешанную динамику. Если бумаги китайского гиганта PetroChina в пятницу просели на 0,72%, то нефтегазовая офшорная корпорация CNOOC улучшила позиции на 0,5%.

В положительной зоне также проходят утренние торги на фондовых площадках материкового Китая и Тайваня. В Тайбэе на 3% подорожали акции тайваньского судоходного гиганта Evergreen Marine Corporation, который выступает оператором севшего на мель контейнеровоза в Суэцком канале. В компании заявили, что, поскольку судно было зафрахтовано, все расходы, связанные со спасательной операцией и возможным последующим ремонтом, будут нести японские собственники.