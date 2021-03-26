В США Tesla предписали восстановить сотрудника, уволенного за призывы вступить в профсоюз

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американский регулятор пришел к выводу, что компания Tesla должна восстановить в должности сотрудника, который был уволен после попыток привлечь своих коллег к вступлению в профсоюз. Кроме того, как сообщило в четверг агентство Bloomberg, главе компании Илону Маску предписано удалить твит с угрозами в адрес уволенного сотрудника.

По данным агентства, в 2018 году руководство Tesla уволило Ричарда Ортиза, который выступал организатором кампании по присоединению сотрудников производителя электромобилей к профсоюзу работников автомобильной промышленности (United Auto Workers, UAW). Причиной увольнения стало то, что компания на тот момент придерживалась политики, согласно которой ее работники не должны были состоять в каких-либо профессиональных объединениях.

При этом Маск на своей странице в Twitter резко высказался по этому поводу, указав, что руководство Tesla предоставляет своим сотрудникам условия лучше тех, которых добивался бы профсоюз. Вступление же в профессиональные объединения, по словам Маска, может грозить сотрудникам "лишением права рассчитывать на владение акциями" производителя электрокаров. Уволенный сотрудник и представители UAW, выступающие на его стороне, сочли это высказывание прямой угрозой со стороны главы компании.

Согласно выводу Национального совета США по трудовым отношениям, решение руководства Tesla в 2018 году было принято в нарушение трудового законодательства. В связи с этим компания должна будет вернуть уволенному Ортизу рабочее место и компенсировать ему убытки. В свою очередь Маск должен удалить спорную публикацию в Twitter. По данным агентства, решение трудового регулятора носит рекомендательный характер и может быть оспорено в суде.

Tesla была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем. Маск в настоящее время занимает второе место в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира. Его состояние достигает примерно $167 млрд.