Участники рынка электроники с апреля ожидают роста цен до 20% из-за дефицита комплектующих

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Участники российского рынка электроники ожидают, что со второго квартала этого года продукция начнет поступать на полки магазинов с увеличением стоимости на 10-20% на фоне подорожавшей логистики и дефицита комплектующих, ситуация с которыми не будет урегулирована, по прогнозам, до конца года. Об этом ТАСС сообщили опрошенные дистрибьюторы, ретейлеры и эксперты.

"В среднем можно ожидать повышения стоимости мобильной техники на 10-20%", - считает исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний "Ланит") Андрей Тарасов. По его словам, в полной мере потребители ощутят рост стоимости электроники во II квартале, когда на полки магазинов поступят товары, закупленные и доставленные по новым ценам. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил в беседе с ТАСС, что во второй половине марта эксперты уже зафиксировали рост цен на смартфоны, особенно в среднем ценовом сегменте, который наиболее популярен у покупателей. "Новые поставки в среднем ценовом сегменте выросли от 10% до 20%", - сообщил он.

Директор по закупкам "Ситилинк" Олег Пчельников прогнозирует, что "практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен". "Производители уже отгружают на 30-50% меньше товаров, чем до начала пандемии. На высокотехнологичные товары, такие как смартфоны, видеокарты, ноутбуки, мониторы, телевизоры, наибольшее влияние оказывает дефицит компонентой базы, микросхем, LCD и OLED матриц. На крупную бытовую технику основное влияние оказывает дефицит контейнеров и пятикратный рост стоимости фрахта", - считает он.

Дистрибьютор Merlion ожидает дефицита телевизоров при одновременном росте цен на них. "Мы ожидаем падение рынка телевизоров на 15-20% в штуках, но при этом рост в деньгах на 5-10%", - отметила директор дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Татьяна Скокова. Директор по закупкам "Ситилинк" Олег Пчельников констатирует, что популярные мониторы с диагональю 22-24 дюйма уже подорожали на 10-20%, и производители предлагают заказывать товар на 1 сентября по ценам на 30-50% выше прошлогодних. "Телевизоры малых дюймов, принтеры, МФУ уже подорожали на 5-15%, и новые поставки будут выше еще на 10-15%. Наибольший рост за последние полгода был зафиксирован в ноутбуках низкого ценового сегмента и в видеокартах", - указывает он.

Позиция ретейлеров

Источник в ретейле также отметил в беседе с ТАСС, что на полке возможен рост цен на смартфоны и другую высокотехнологичную технику, но не в отношении текущего ассортимента, который уже находится в продаже у ретейлеров, а на новые модели и улучшенные версии предыдущих модельных рядов. Диапазон возможного роста он указать затруднился, отметив, что ретейлеры и поставщики электроники в России сейчас не увеличивают процент наценки - цены на гаджеты меняются на стороне импортера. Дополнительное влияние оказывает колебание курса валют, считает он.

Другой собеседник ТАСС - представитель "М.Видео-Эльдорадо" также напомнил, что закупочная цена не напрямую перекладывается в розничную, поскольку ретейлеру важен стабильный спрос. Значимых изменений в циклах выходов новых смартфонов ретейлер пока не видит: более высокая стоимость новинок на старте как на флагманы, так и в средних ценовых сегментах логична и происходит каждый год.

"Ассортимент и наличие товаров как онлайн, так и в магазинах "М.Видео-Эльдорадо" отвечает текущим потребностям покупателей, мы стараемся обеспечить достаточное наличие товаров как с точки зрения ширины линейки представленных моделей, так и по наличию востребованной техники. Мы также не планируем существенных изменений в ценовой политике - как ретейлер, мы заинтересованы в том, чтобы покупатели имели возможность приобрести то, что нужно", - сообщили ТАСС в компании.

Рост себестоимости

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, 2021 год станет сложным для рынка электроники: рынок столкнулся как с дефицитом, сложностью поставок, так и с уменьшением покупательной способности россиян, которая вынуждает ретейлеров наращивать число промоакций. "В этом году рост цен будет практически на все. Плюс частично рост цен будет оправдан гиперинфляцией за счет того, что Европа, Америка печатали деньги нон-стоп. На рынке много денег, не обеспеченных ничем", - считает эксперт.

Кроме того, указывают эксперты, вырастут цены на материалы для производства. Медный провод и пластик к концу весны вырастут в цене вдвое, отмечает аналитик Mobile Research Group. Исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов указывает, что от производителей дистрибьютор получает информацию о нехватке различных комплектующих, в том числе полупроводниковых материалов, необходимых для изготовления микросхем. "На этом фоне растет стоимость компонентов, соответственно, и закупочные цены для нас. Все это, а также подорожавшая логистика уже сказываются на стоимости для конечных потребителей", - отмечает он. По словам директора дивизиона Merlion Татьяны Скоковой, заметно также снижение количества производимых устройств с экранами из-за дефицита промышленного стекла, что также способствует росту цен.

"Себестоимость устройств будет расти, она будет пересматриваться постоянно. Уже сейчас мы видим, что новая линейка смартфонов Samsung A серии, например A52, в этом году стоит от 27 тыс. рублей. В прошлом году - от 20 тыс. рублей. Это не связано с курсом рубля, это связано с себестоимостью и дефицитом", - добавляет Муртазин.

Дефицит

Кризис на рынке электроники обострился в конце 2020 года. Череда карантинов по всему миру нарушила производственно-логистические связи между странами и даже между отдельными производителями внутри стран, что, в свою очередь, привело к дефициту материалов и компонентов для производства электроники. Кроме того, резко вырос спрос на микропроцессоры в условиях увеличения продаж компьютеров и ноутбуков для удаленной работы из-за пандемии.

Ситуация на рынке с поставками электроники, микросхем, видеокарт, экранов и других комплектующих по-прежнему остается напряженной, рассказали ТАСС эксперты. Кроме того, цена на перевозку по морю не падает с конца 2020 года, а контейнеров по-прежнему не хватает. Опрошенные ТАСС эксперты и ранее высказавшиеся в публичном поле эксперты рынка (например сооснователь DNS Дмитрий Алексеев) сходятся во мнении, что ситуация с дефицитом комплектующих (в том числе видеокарт) не стабилизируется до конца года. По словам гендиректора информационного аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, "ситуация должна улучшиться в ближайшее время, но в течение полугодия проблемы будут".

Директор по закупкам "Ситилинк" Олег Пчельников с сожалением констатирует, что ко второму кварталу ситуация по большинству категорий электроники, микросхемам, видеокартам и другим комплектующим только ухудшилась. "Большинство производителей осторожно высказываются о перспективах продаж на весь 2021 год. По нашему мнению, неравномерность поставок и дефицит мы будем наблюдать в течение всего года. Баланс может отрегулировать только падение спроса, которое мы пока не наблюдаем", - указывает и директор дивизиона Merlion Татьяна Скокова.

"Сейчас на рынке обсуждается вопрос: насколько хуже будет 2022 год, потому что 2021 год будет крайне плохим для производства, поставок. Надежды возлагают на следующий год, в этом году мы получим очень большие проблемы, и каждый будет выкручиваться, как может. Дефицит по тем или иным продуктам будет наблюдаться, и дефицит нешуточный", - поделился в беседе с ТАСС Муртазин.

Так, напомнил он, обновление линейки Galaxy Note обычно выходит в августе, но сейчас оно под вопросом, потому что даже у компании Samsung не хватает компонентов и усилий разрешить ситуацию. "Оплаченные заказы на август у многих производителей, которые закупают небольшие количества компонентов, выпускают малотиражные устройства, покупают микросхемы в 500 - 1 000 штук, перенесены на 2022 год. Некоторые компоненты перенесены уже на 2023 год", - рассказал Муртазин.

Если в декабре эксперты надеялись, что к марту-апрелю ситуация наладится, то сейчас участники рынка, по словам Муртазина, перешли на еженедельное-двухнедельное планирование поставок.