Продажи в магазинах duty free на Хайнане в январе - феврале выросли на 319%

ХАЙКОУ /Китай/, 26 марта. /ТАСС/. Объем продаж в магазинах беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань в январе - феврале этого года составил 8,324 млрд юаней (около $1,27 млрд), что на 319% больше по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в заявлении таможенного управления административного центра провинции - города Хайкоу.

Как отмечается, в течение первых двух месяцев было продано более 10,5 млн единиц товаров, свыше 1 млн человек совершили покупки. В документе подчеркивается, что существенный рост продаж связан со вспышкой коронавируса в начале прошлого года, из-за которой магазины duty free острова были временно закрыты.

По итогам 2020 года, объем продаж в сети дьюти-фри Хайнаня составил 32,74 млрд юаней (около $5,07 млрд по курсу на момент публикации данных), что на 127% больше в годовом выражении. Пандемия привела к некоторому падению объемов продаж в первой половине прошлого года, однако во втором полугодии наблюдался их стремительный рост на фоне улучшения эпидемической ситуации в стране и притока китайских туристов в провинцию. Росту объемов продаж также способствовало увеличение с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) с 1 июля прошлого года квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен список беспошлинных товаров.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. В настоящее время на острове функционирует девять магазинов беспошлинной торговли.