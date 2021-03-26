Вице-премьеры Казахстана и России обсудили реализацию проектов промышленной кооперации

НУР-СУЛТАН, 26 марта. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе переговоров в Москве с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым обсудил вопросы реализации проектов промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"В развитие договоренностей по итогам встречи премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, состоявшейся 22 марта, вице-премьеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в рамках программы совместных действий в области казахстанско-российской промышленной кооперации. Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие шаги по ускорению реализации ранее согласованных совместных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что также были рассмотрены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества посредством изучения новых перспективных проектов промышленной кооперации в Казахстане. "Озвучена взаимная приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей для более тесного взаимодействия в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах. Участники встреч отметили эффективность и востребованность межправительственного диалога между Казахстаном и Россией и договорились поддерживать высокую динамику взаимных контактов", - пояснили в пресс-службе.