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Red Wings откроет прямые рейсы из Екатеринбурга в Новосибирск с конца апреля

Рейсы будет выполняться четыре раза в неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings откроет прямые рейсы из Екатеринбурга в Новосибирск с 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.

"Авиакомпания откроет рейсы Екатеринбург - Новосибирск - Екатеринбург 30 апреля. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. На этом направлении будут задействованы лайнеры Airbus 320 вместимостью 180 кресел", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что вылет из Екатеринбурга в Новосибирск намечен на 07:30 по местному времени. Вылет обратного рейса - на 12:40 по местному времени.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, прямые рейсы в Новосибирск в настоящее время выполняет только авиакомпания S7 ("Сибирь").

Авиакомпания Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках, в парке 18 судов - 14 Airbus 320/321 и четыре российских ближнемагистральных SSJ100. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово (Москва), Кольцово (Екатеринбург) и Пулково (Санкт-Петербург).

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