Аналитики зафиксировали девятикратный рост сегмента денежных онлайн-переводов в 2020 году

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Оборот денежных онлайн-переводов по итогам 2020 года увеличился в девять раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы Qiwi, в которую входит платежная система Contact.

"Оборот онлайн-переводов на сайте и в мобильном приложении Contact вырос в девять раз в сравнении с 2019 годом. Средний чек онлайн-переводов в 2020 году составил 13 856 рублей", - заявили в компании.

По словам руководителя платежной системы Contact Сергея Нестерова, рынок денежных переводов восстанавливается после ухудшения макроэкономической ситуации в прошлом году. "Один из устойчивых трендов - рост распространения онлайн-инструментов, которые делают клиентский опыт более гибким и комфортным", - сообщил он через пресс-службу.

При этом возвращение к докризисным показателям после снятия ограничений, вызванных пандемией, было отмечено уже в июне 2020 года.

В целом объем денежных переводов внутри страны за год снизился на 43%, а их количество упало на 44%. Средний чек одного перевода по итогам года практически не изменился и составил примерно 43,5 тыс. рублей.