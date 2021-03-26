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Санация на финансовом рынке
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ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

Банк России направит в правоохранительные органы информацию о проводившихся кредитной организацией операциях
Здание ЦБ РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 26 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского банка "Мегаполис", являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, "Мегаполис" нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков и на операции по купле-продаже наличной иностранной валюты физическими лицами.

Кроме того, банк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По результатам проведенных ЦБ контрольных мероприятий по закупке иностранной валюты установлены неоднократные факты неотражения "Мегаполисом" таких операций в бухгалтерском учете и отчетности.

Банк России направит в правоохранительные органы информацию о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, отмечается в сообщении.

В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По величине активов "Мегаполис", по данным на 1 марта, занимал 234-е место в банковской системе РФ.

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