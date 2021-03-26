Почти 60 промпредприятий столицы оснастили системой контроля выбросов "Мосэкомониторинга"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пятьдесят четыре предприятия Москвы оснастили автоматической системой контроля промышленных выбросов, которая позволяет отслеживать их непосредственно на источнике. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"В 2007 году Москва запустила систему мониторинга промышленных выбросов, которая позволяет контролировать их непосредственно на источнике - в трубах. Такой московский опыт контроля востребован и в других регионах. Основываясь на нем, в федеральное законодательство были внесены изменения. Таким образом, опыт Москвы распространился по всей территории России. Автоматической системой контроля промышленных выбросов "Мосэкомониторинга" оснащены 54 предприятия города", - сказал он.

В целом, по словам Кульбачевского, в столице за последние 10 лет значительное улучшилась экологическая ситуация, в том числе и качество воздуха. Контроль за его состоянием проводится в круглосуточном режиме, система мониторинга с автоматическими станциями позволяет оперативно реагировать на любые изменения. Также, отметил он, на экологическую ситуацию в городе положительно повлиял переход дизельного городского транспорта на электрический.

"В 2019 году около 70% поездок совершалось на общественном транспорте, а из них 74% - на электрифицированном транспорте без учета железной дороги и Московских центральных диаметров. То есть сегодня уже около 50% перевозок совершается на электрическом транспорте, а перевод автобусов на электротягу увеличит эту долю до 70%. Электробусы обладают и другими преимуществами - маневренностью и отсутствием контактной сети, что снижает риски в случае неблагоприятных погодных явлений", - добавил руководитель департамента.

Кроме того, за последние 10 лет в Москве улучшилась и ситуация на водных объектах. Так, объем сброса сточных вод в целом уменьшился на 25%, рассказал Кульбачевский. "Содержание нефтепродуктов и железа в Москве-реке сократилось вдвое за 10 лет за счет повышения эффективности санитарной уборки города и улучшение качества поверхностного стока. Содержание иона аммония снизилось на 40%", - уточнил он.