Спрос на товары для дачи на Wildberries вырос в марте в пять раз

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries отмечает в марте 2021 года пятикратный рост спроса на товары для дачи на фоне перехода многих россиян на дистанционный режим работы после начала пандемии. Об этом говорится в его исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В 2021 году россияне планируют больше времени проводить в загородных домах и дачах благодаря активному использованию дистанционного графика работы, считают аналитики Wildberries: продажи товаров для садоводства и загородной жизни выросли в 5 раз в штуках за первые три недели марта 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - говорится в исследовании.

К предстоящему дачному сезону, отмечает ретейлер, россияне приобретают более дорогостоящий инвентарь и технику для благоустройства участков. Средний чек заказа в категории "Садовая техника" на онлайн-площадке в марте вырос на 24% год к году, до 2957 рублей, а в категории "Садовый инвентарь" - на 38%, до 822 рублей.

Среди садовой техники в лидерах продаж оказались садовые опрыскиватели и триммеры (рост продаж в штуках в три раза год к году), бензопилы (в два раза), газонокосилки (в три раза) и культиваторы (в 18 раз).

"Активнее по сравнению с весной 2020 года россияне приобретают и товары для садоводства. Продажи семян, которые садоводы высаживают заранее, взлетели в 8,3 раза в штуках год к году. Самым популярным семенами в 2021 году стали томаты, которые удерживают лидирующую долю по продажам среди всех семян (31%) и их доля за год выросла в 2 раза, а продажи в штуках - в 15 раз. Для сравнения: доля огурцов в 2021 году к 2020 году снизилась с 22% до 16%, а продажи выросли в 5 раз", - отметила онлайн-площадка.

В 2021 году россияне более активно приобретают семена и для выращивания на балконах - самым популярной покупкой стали неприхотливые мини-томаты красного цвета - спрос на них за год взлетел в 33 раза. Продажи семян цветов увеличились на Wildberries в 18 раз, а их доля в покупках семян за год выросла с 11% до 30%. Аналитики Wildberries также отмечают, что продажи удобрений и грунтов год к году возросли в семь раз, кассет для рассады - в 21 раз, садовых лопат - в пять раз, а различных приспособлений для строительства парников - в 13 раз.