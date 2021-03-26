"Связной" сообщил о снижении спроса на смартфоны на 11%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Продажи смартфонов в России в первом квартале 2021 года снизились на 11% в натуральном выражении после рекордных продаж в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

"По предварительному прогнозу, в первом квартале 2021 года на российском рынке смартфонов было реализовано порядка 6,8 млн смартфонов на сумму 156,3 млрд рублей. Относительно первого квартала 2020 года штучные продажи смартфонов снизились на 11%, а в выручке прирост составил 22%. Средняя цена составила 23 100 руб., что на 40% выше, чем годом ранее", - сказал он.

Ключевым фактором неопределенности на рынке смартфонов стала пандемия, которая оказала и продолжит длительное время оказывать значительное влияние на экономику, а соответственно и на благосостояние людей и их покупательские возможности, отметил Догадин. Так, фактором стал дефицит производственных мощностей на рынке полупроводников.

"Рынок смартфонов постепенно будет восстанавливаться, главным драйвером станет желание пользователей приобрести смартфон с наилучшими современными характеристиками", - считает он.

Россияне в 2020 году приобрели рекордное количество смартфонов. По итогам года продажи смартфонов увеличились на 4% в натуральном и 15% в денежном выражении, достигнув 31,5 млн штук и 570 млрд рублей соответственно. В 2019 году в России было продано 30 млн смартфонов на сумму около 495 млрд руб.