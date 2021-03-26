"Одноклассники" обновили дизайн логотипа

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Одноклассники" к 15-летию обновили дизайн логотипа в мобильном приложении и в десктопной версии. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"Социальная сеть "Одноклассники" в день собственного 15-летия презентовала крупное обновление интерфейса. Сайт и мобильные приложения соцсети получат несколько новшеств для более удобного потребления контента. Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый", - сообщили в компании.

Наиболее заметные изменения коснулись "шапки" сайта - верхнего меню десктопной версии соцсети: оранжевый цвет в ней сменился на белый, а логотип "Одноклассников" теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Шрифт был разработан дизайн-командой компании специально для социальной сети в 2020 году.

Также отмечается, что сайт соцсети получил новую верстку главной страницы с лентой новостей: теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки, это позволяет лучше сконцентрироваться на актуальных для пользователя сервисах. Кроме того, в течение года "Одноклассники" запустят сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах: благодаря этому пользователи смогут легко переключаться на нужные им сервисы соцсети без дополнительного перехода на главную. На данный момент сквозная навигация доступна в разделе "Рекомендации".

В ближайшие месяцы компания также обновит интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. В ленте новостей все внимание будет сосредоточено на контенте: "Одноклассники" уберут фотографию и обложку профиля, что увеличит количество отображаемых новостей в ленте на экране. Благодаря этому ничто не будет отвлекать пользователей от просмотра новостей, интересных видео или чтения текстов.

"Обновленный дизайн десктопной версии уже появился у части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории "Одноклассников". Все изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год", - добавили в соцсети.