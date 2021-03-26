"Росэлектроника" разработала систему для отслеживания судов по Севморпути

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал навигационно-телекоммуникационную систему, позволяющую непрерывно следить за движением судов в Арктике и мониторить ледовую и гидрометеорологическую ситуацию, сообщил Ростех.

"Решение стабильно работает в сложных физико-географических условиях приполярных районов, устойчиво к кибератакам и обеспечивает непрерывный контроль местоположения судов", - отмечается в сообщении.

Проект представлен на форуме "Госзаказ" в Москве.

Как отмечает госкорпорация, система наблюдения, навигации и связи - это комплекс стационарных и мобильных радиотехнических постов. Подсистема наблюдения осуществляет мониторинг ледовой, гидрометеорологической, радиационной, сейсмической обстановки в режиме реального времени. Телекоммуникационная подсистема - связь в УКВ и КВ диапазонах, по каналам волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), спутниковой, метеорной и тропосферной связи. Навигационная подсистема обеспечивает контроль местоположения судна по спутниковым или наземным радионавигационным системам.

Отсутствие необходимой инфраструктуры и необходимость оперативного и точного мониторинга ледовой и климатической обстановки, а также обеспечение связи и постоянного контроля за передвижение судов являются одними из основных проблем развития Северного морского пути как транзитного и внутреннего коридора.