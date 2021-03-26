Правительство с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 3,4%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина РФ.

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"C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%, - говорится в сообщении. - Средний размер таких пенсий составит в результате 10 тыс. 183 рубля".

В кабмине добавили, что в бюджете Пенсионного фонда РФ на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Принятое решение в целом затронет более 3,9 млн человек.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда, размер индексации пенсий в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%.

"У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня", - отметили в министерстве.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и потерявшим кормильца.