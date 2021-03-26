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В Минфине назвали неизбежным рост процентных ставок

По словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, для многих повышение ключевой ставки оказалось "холодным душем"
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает рост процентных ставок неизбежностью. При этом ключевая ставка будет выше, чем сейчас, сообщил он на всероссийской банковской конференции в ТАСС.

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"Давайте все примем эту очевидность о том, что ставки будут расти. И это неизбежно. Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% - мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах Центрального банка. В любом случае это будет выше, чем сейчас. Это то, что должны все понимать", - сказал он.

По словам Моисеева, для многих повышение ключевой ставки оказалось "холодным душем". "Я, честно говоря, признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит", - подчеркнул замминистра.

19 марта Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25% пункта, до 4,5% годовых и допустил ее повышение на следующих заседаниях.

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