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Пандемия COVID-19

Дефицит бюджета Франции в 2020 году составил 9,2% от ВВП

Это самый высокий уровень за период с 1949 года, отмечает Национальный институт статистики и экономических исследований

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Размер бюджетного дефицита Франции достиг в 2020 году уровня в 9,2% ВВП. Об этом сообщил в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).

В денежном выражении дефицит бюджета равен €211,5 млрд. Согласно данным экспертов института, это "самый высокий уровень за период с 1949 года". Во многом рост показателя вызван ситуацией, возникшей в результате эпидемии коронавируса. Рецессия во время эпидемии 2020 года достигла размера в 8,2% в 2020 году, что вынудило власти в оказывать помощь экономике с тем, чтобы избежать массового банкротства предприятий и фирм.

Как сообщил институт, государственная задолженность составила в прошлом году в стране 115,7% от ВВП, то есть 2,6 трлн. В то же время отмечается, что нынешние показатели несколько ниже прогноза правительства. Оно ожидало бюджетного дефицита в размере 11,3% и госдолга в объеме примерно в 120% ВВП.

В период до санитарного кризиса, в 2019 году дефицит бюджета составлял у Франции 97,6% ВВП, а задолженность - 3,1%.

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ФранцияПандемия COVID-19
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