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ЦБ не видит ничего критического для банков от прекращения пандемических послаблений

Последние льготы перестанут действовать с 1 июля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Банк России не видит ничего критического для банков при выходе из регуляторных послаблений, принятых из-за пандемии. Об этом на всероссийской банковской конференции в ТАСС сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.

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"Уже с 1 апреля прекратят свои действия наши послабления в отношении возможности не создавать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам, а с 1 июля - по кредитам, предоставленным физическим лицам и малому и среднему бизнесу, - отметила она. - Конечно, мы уже сейчас понимаем, как это повлияет на каждый отдельно взятый банк, с каждым банком мы проводим предметную работу, обсуждаем планы выхода из этих послаблений".

По словам Поляковой, нет ничего критического при выходе из послаблений для большинства банков. "Но это касается исключительно тех, у кого до пандемии все-таки не было критичности запаса капитала и не было такого существенного объема накопленных проблемных активов", - добавила она.

Зампред ЦБ также уточнила, что сейчас послаблениями пользуются около трети банков.

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