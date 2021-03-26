Мантуров ожидает начала серийного выпуска первого в России электромобиля в этом году

САМАРА, 26 марта. /ТАСС/. Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется запустить до конца 2021 года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в технопарк "Жигулевская Долина".

"До конца года начнут [серийное производство]. Все будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ", - сказал он.

Мантуров перед общением с журналистами прокатился на электромобиле Zetta, представленном рядом с площадкой выставочного центра "Жигулевской долины", он назвал управление машиной "комфортным".

"Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией, интерьером до конца, чтобы он уже был штатным. С учетом того, что у него здесь ограничение стоит, сложно понять по динамике, но по управлению достаточно комфортно. Основа есть, но с материалом продолжим работать. Чтобы потребителю она понравилась. Машина должна быть доступная. На опытном [образце] проехал, теперь будем ждать серийного", - сказал Мантуров после тест-драйва.

Об электромобиле

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться на заводе в Тольятти. Он представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электромобиля - 120 км/ч. Стоимость Zetta в базовой комплектации составит 550 тыс. руб. Сроки серийного запуска проекта пока неясны. Как ранее сообщал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский изданию "Ведомости", Фонд развития промышленности (ФРП) отказал проекту в бюджетном кредите на 100 млн руб., из-за чего запланированный на конец 2020 года старт производства электромобилей Zetta будет перенесен.