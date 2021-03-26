Мантуров считает, что России нужны еще несколько десятков заводов одноразовых перчаток

ТОЛЬЯТТИ, 26 марта. /ТАСС/. России нужно построить еще несколько десятков заводов по выпуску одноразовых перчаток, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, сейчас имеющиеся мощности позволяют производить до 200 млн пар в год, тогда как объем потребления перчаток в стране в 2020 году составил 3,5 млрд пар.

"Потребность выросла многократно. Сегодня, если мы говорим о том объеме, о котором я упомянул, нам нужно строить таких заводов, чтобы по меньшей мере половину закрыть внутреннего потребления - как минимум 60 линий нужно. Это может быть 30, 40 заводов",- сказал он.

Министр пояснил, что сейчас около 35 млн пар в год производится в Армавире, 50 млн еще на двух предприятиях, и 110 млн в год будет выпускать открытое сегодня производство в Тольятти. "Мы занимаем даже с новым предприятием сегодня всего 5% [внутреннего рынка]",- сказал он.

При этом для нефтехимических предприятий РФ открываются возможности для поставки синтетического каучука на эти заводы, отметил министр. По его словам, сырье на завод в Тольятти будет поставлять "Сибур", ведутся переговоры с другими производителями.

При этом даже производимые в РФ с использованием иностранного сырья перчатки обходятся дешевле, чем закупаемые за рубежом, добавил Мантуров.