Москва при выпуске облигаций будет ориентироваться на доходность по ОФЗ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Власти Москвы выпустят облигационный заем только на благоприятном рынке, ориентируясь на уровень доходности, сравнимый с облигациями федерального займа (ОФЗ), при изменении ситуации сроки выпуска ценных бумаг могут быть скорректированы. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе круглого стола с крупнейшими российскими финансовыми организациями, посвященного планам города по размещению облигаций.

"Правительство Москвы выйдет на рынок субфедерального долга только на выгодных для себя условиях. Мы внимательно следим за показателями долгового рынка. Москва финансирует через займы проекты развития города, все текущие расходы покрываются собственными доходами. Поэтому мы планируем размещать облигации с минимальной премией к ОФЗ и готовы при необходимости корректировать сроки выпуска бумаг", - сказал Ефимов.

По его словам, власти видят, что рынок достаточно волатилен, пока это не отражается на интересе инвесторов к бумагам, но при необходимости первоначальные планы о первом выпуске в апреле-мае могут быть скорректированы.

В пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений напомнили, что на 2021 год бюджетом Москвы запланирован выпуск облигаций объемом до 396 млрд рублей, средства от размещения будут направлены на финансирование главных инфраструктурных проектов города. На сегодняшний день их выгоднее финансировать за счет займов, не замораживая проекты, чем построить инфраструктуру через несколько лет, используя собственные источники. Помимо этого, каждый вложенный в инфраструктуру бюджетный рубль привлекает более 3 рублей частных инвестиций, что служит дополнительным драйвером для экономики города. Еще одним преимуществом займов является тот факт, что налоговые доходы бюджета от инвестиционных проектов с учетом мультипликационного эффекта превышают сумму купонных выплат по облигациям в полтора-два раза.

"Часть выпусков облигаций получит статус "зеленых", за счет их размещения будет финансироваться, в частности, строительство Большой кольцевой линии метрополитена и приобретение электробусов. Правительство Москвы заинтересовано в максимальном привлечении к выпускам "зеленых" облигаций инвесторов, в том числе иностранных. Крупнейшие финансовые организации находятся в постоянном диалоге с инвесторами, уверен, что с вашим участием мы сможем донести до них преимущества нашего выпуска, тем более что он станет первым для России", - добавил Ефимов.