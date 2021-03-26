Логистические компании Шанхая ожидают роста цен на перевозки из-за ЧП в Суэцком канале

ШАНХАЙ, 26 марта. /ТАСС/. Транспортные компании в Шанхае ожидают повышения цен на морские контейнерные перевозки из-за ЧП в Суэцком канале. Об этом сообщил корреспондент ТАСС источник в местных бизнес-кругах, связанный с логистической сферой.

"Они (одна из местных транспортных компаний, прим. ТАСС) прекратили букировку мест на судах, следующих через Суэцкий канал. Египетские власти обещают через две недели открыть канал. Тогда букировки возобновятся, но цены повысятся, так как спрос к тому времени сильно превысит предложение. Понять размер повышения пока невозможно", - сказал источник.

Через Суэцкий канал проходит 12 % мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% судов, перевозящих сжиженный газ. Всего по каналу следуют 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.

Операция по открытию Суэцкого канала продлится минимум до 31 марта.