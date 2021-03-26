Производитель Zewa не ожидает дефицита туалетной бумаги на российском рынке

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Производитель туалетной бумаги Zewa, компания Essity, не ожидает дефицита этой продукции на российском рынке из-за повышения спроса на перевозки грузов морем и нехватки обеспечивающих их судов. При этом компания отмечает риск влияния на внутренний рынок роста мировых цен на целлюлозу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Essity в России Карен Акопян.

"Компания не испытывает проблем с поставками целлюлозы, связанных с глобальным спросом на контейнеры. Вопреки сообщениям в СМИ, дефицита туалетной бумаги не ожидается. Мы, конечно, продолжаем внимательно следить за цепочкой поставок", - сказал он.

Акопян подчеркнул, что у Essity есть необходимый доступ к мощностям по производству целлюлозы для обслуживания потребностей клиентов. Компания также не видит серьезного риска для своих поставок материалов, отметил он.

"Однако это является дополнительной причиной продолжающегося роста цен на целлюлозу, который мы наблюдаем на мировом рынке целлюлозы в последние недели, что также оказывает влияние на цены на целлюлозу в России", - заключил он.

Ранее агентство Bloomberg предупредил о перебоях с туалетной бумагой. Дефицит этой продукции может возникнуть в мире в результате нехватки судов для доставки сырья из Южной Америки.