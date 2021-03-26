В России появится библиотека открытых данных для развития искусственного интеллекта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), объединяющий крупные российские технологические компании в этой сфере, создаст библиотеку датасетов (наборов обработанных и структурированных обезличенных данных) для машинного обучения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба альянса.

"Альянс по развитию искусственного интеллекта, в который входят "Сбер", МТС, "Яндекс", Mail.ru Group, "Газпром нефть" и Российский фонд перспективных исследований, заявил о запуске новых технологических, инвестиционных и законодательных проектов. В числе мероприятий - запуск инвестиционной платформы AI-Hub, которая объединит стартапы, работающие в сфере ИИ и единой открытой библиотеки российских и зарубежных датасетов, для ускорения разработки и вывода на рынок новых продуктов и сервисов в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении пресс-службы альянса.

В будущем представители организации также планируют принять участие в формировании законодательной базы, которая расширит доступ технологических компаний к обезличенным данным - ресурсу, необходимому для развития технологий машинного обучения, применяемых, к примеру, в беспилотных автомобилях.

Представители альянса также намерены содействовать включению образовательных модулей, посвященных технологиям ИИ, в школьную программу. В этом году альянс по развитию искусственного интеллекта совместно со "Сбером" организует международный конкурс по технологиям ИИ для школьников, в котором ожидается участие 10 тыс. человек из 50 стран. Финал конкурса состоится в сентябре. Состязание дает возможность детям узнать больше о технологии искусственного интеллекта и стать частью сообщества молодых и талантливых специалистов, считают представители альянса.

"Наш альянс объединяет ведущие российские технологические компании. Мы и наши коллеги имеем передовую экспертизу для того, чтобы выступить драйвером внедрения искусственного интеллекта в школьное образование. Поддержка и работа с детьми от младшего возраста до специалиста в сфере науки о данных - важная основа для мирового прорыва России в области ИИ. Для достижения этой цели мы создаем доступный путь от вовлечения в сферу ИИ через открытые уроки и научно-популярный контент и до раскрытия потенциала через конкурсы и дополнительное образование, позволяющее глубоко погрузиться в тему", - приводит пресс-служба альянса слова главы "Сбера" Германа Грефа.

Большие данные

Компания МТС, развивающая в альянсе направление работы с большими данными, планирует создание единой открытой библиотеки российских и зарубежных датасетов для ускорения разработки и вывода на рынок новых продуктов и сервисов в сфере искусственного интеллекта.

"Эффективное регулирование и повышение доступности данных, в том числе через экономическое стимулирование компаний к обмену накопленными данными, является необходимым шагом для быстрого развития искусственного интеллекта в России. Сотрудничество лидеров AI-рынка в рамках альянса позволяет нам вместе предлагать комплексные решения этой и других стоящих перед отраслью проблем, таких как, например, острая нехватка кадров. Совместно мы готовим образовательные, законодательные и другие инициативы, которые создадут почву для усиления позиций нашей страны в мировой технологической гонке", - считает президент МТС Вячеслав Николаев.

Альянс в сфере искусственного интеллекта - открытое сообщество российских технологических компаний, участниками которого уже стали "Сбер", "Яндекс", "Газпром нефть" и другие организации. Цель альянса - совместная работа по развитию технологий ИИ в стране и содействие их ускоренному внедрению в областях образования, науки и бизнеса.