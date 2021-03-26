В Ненецком АО проложат подводную линию связи для высокоскоростного интернета

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Новый канал оптоволоконной связи появится в Ненецком автономном округе (НАО), написал в пятницу в своем телеграм-канале глава региона Юрий Бездудный.

Абоненты НАО в настоящее время обеспечиваются услугами интернета, телевидения, а также услугами телефонной связи через магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком". Канал связи, идущий из Республики Коми, в настоящее время является единственным. При его повреждении в округе пропадает интернет, телефонная связь работает в ограниченном режиме через резервный спутниковый канал.

"Мегафон" проложит по дну моря вдоль Северного морского пути оптоволоконный кабель. Он пройдет вдоль арктического побережья нашего округа. От этого кабеля будут проектироваться отводы в прибрежные поселки Амдерма, Индига, Бугрино. А это доступ к высокоскоростному интернету и самые необходимые услуги - от телемедицины до работы и учебы дистанционно", - написал Бездудный.

НАО и "Мегафон" подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на взаимодействие при строительстве отвода от линии Arctic Connect, который обеспечит качественной связью жителей региона, и совместную работу по внедрению цифровых сервисов и решений. "Arctic Connect особенно важен для нашего округа. В целом ряде населенных пунктов полномасштабной альтернативы спутниковой связи нет. Мы двигаемся в этом направлении: реализуются отдельные проекты создания наземной телекоммуникационный инфраструктуры. Сотрудничество с "Мегафоном" и строительство отводов позволит ускорить этот процесс", - приводит пресс-служба администрации региона слова Бездудного.

В России есть регионы, куда высокоскоростные волоконно-оптические линии связи протянуть либо дорого, либо невозможно из-за их географических особенностей. Ненецкий округ относится к таким регионам. "Сейчас в ряде населенных пунктов НАО используется спутниковая связь, а наземная мобильная связь представлена в основном в 2G/3G диапазоне. Arctic Connect позволит эту ситуацию исправить. В наших планах развитие цифровой инфраструктуры в округе, расширение охвата качественной современной связью населенных пунктов округа", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Мегафона" Геворка Вермишяна.

Линия связи Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Дальнего Востока и Арктики. В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований, были проведены наблюдения на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Второй этап исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна.