СМИ: блокировка Суэцкого канала нарушит грузооборот между портами всего мира

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 марта. /ТАСС/. Инцидент с заблокированием Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом в ближайшие недели вызовет задержки и нарушение грузопотока между портами мира. Об этом сообщила в пятницу газета The South China Morning Post со ссылкой на экспертов отрасли.

"В течение следующих нескольких недель мы ожидаем, что у судов начнутся задержки, что повлияет на обороты грузов, проходящих через порты мира, включая Гонконг и материковый Китай", - отметил представитель Modern Terminals, одного из операторов морского порта в этом специальном административном районе КНР. "Как долго продлится это нарушение, будет зависеть от того, как скоро удастся снять судно с мели и снова открыть Суэцкий канал", - добавили в компании.

"Мы ожидаем задержек поставок как минимум на три недели", - отметил председатель Гонконгского совета по судоходству Уилли Линь.

"Мировые цены на контейнерные перевозки, вероятно, возрастут, что может сказаться и на авиаперевозках", - предупредил, в свою очередь, аналитик Совета по торговли Гонконга Луис Чан.

По оценкам судоходного журнала Lloyd’s List, блокировка Суэцкого канала обходится мировой торговле в около $400 млн в час.

Во вторник утром в условиях песчаной бури следовавший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given, один из крупнейших в мире, сел на мель, его развернуло, в результате чего он носом уперся в один берег, кормой - в другой. В результате судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. Навигация в нем приостановлена. По Суэцкому каналу проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых танкерных перевозок нефти.