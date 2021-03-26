Титов предложил усилить развитие малых производств в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову расширить развитие малых производственных предприятий в регионе.

"В течение дня будут встречи с предпринимателями, мы хотели бы обсудить создание и расширение возможностей производственного малого бизнеса. В Волгоградской области, как и в целом по стране, пока процент производственных малых предприятий достаточно мал. И у нас есть несколько программ, которые мы предполагаем для развития именно этого сектора экономики", - сказал Титов в пятницу на встрече с губернатором в ходе своей рабочей поездки в регион.

Речь идет об усилении сектора экономики "простых вещей". Этот сектор включает малые и средние производства товаров народного потребления: одежды, обуви, изделий из пластика, мебели, бытового инвентаря, техники и так далее, пояснил он. Кроме того, Титов предложил уделить внимание "развитию частного фермерского хозяйства для производства чистых и доступных продуктов питания по новейшим технологиям".

Реагируя на предложение бизнес-омбудсмена, Бочаров отметил, что также выступает "за производственное предпринимательство".

Губернатор рассказал, что в регионе порядка 260 тыс. человек трудятся в сфере предпринимательства. "Если в целом, то это каждый пятый житель, занятый в экономике области. В рамках нашей деятельности мы постоянно взаимодействуем с объединением предпринимателей, сверяем свои шаги. <...> На сегодняшний день принят ряд мер поддержки бизнеса общим объемом порядка 7 млрд рублей. В основе своей они направлены на поддержку наиболее пострадавших [из-за пандемии коронавируса] отраслей, порядка 50 тыс. хозяйствующих субъектов имеют возможность воспользоваться этими формами поддержки", - добавил губернатор.