Чистая прибыль "Россетей" по МСФО за 2020 год снизилась на 42%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Россетей" по итогам 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала в годовом выражении на 42% и составила 61,18 млрд рублей, следует из материалов компании.

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 8,6%, до 288,5 млрд рублей.

Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 2,7%, до 1,002 трлн рублей. Операционная прибыль упала почти в 1,6 раза, до 96,95 млрд рублей, а доналоговая прибыль составила 84,03 млрд рублей против 141,73 млрд рублей годом ранее.

"На динамику финансового результата оказало влияние снижение в целом деловой активности из-за пандемии COVID-19, как следствие, снижение потребления электрической энергии. Также действовали временные меры, ограничившие оплату за поставленную энергию", - отмечает компания.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА.

Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.