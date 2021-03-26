Россияне в 2021 году стали вдвое чаще выбирать экологичные товары

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россияне в 2021 году стали вдвое чаще выбирать товары для экопотребления, выяснили аналитики "AliExpress Россия", проанализировав предпочтения покупателей в этой категории от российских продавцов в преддверии международной акции "Час Земли".

"Пользователи стали чаще выбирать экологичные товары для осознанного образа жизни. Среди главных тенденций шопинга с заботой об окружающей среде стала заинтересованность к холщовым сумкам-шопперам. Оборот этой категории товаров вырос на 91% за три недели марта по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. Среди самых популярных моделей шопперов от российских продавцов - холщовые сумки с принтами-мемами, выдерживающие нагрузку до 10 кг. Средняя стоимость шоппера - 700-800 рублей", - говорится в исследовании.

Кроме того, спросом пользуются и посудомоечные машины от российских продавцов. В марте оборот такой бытовой техники, которая позволяет экономить воду, вырос в два раза.

"Популярностью пользуются компактные модели для любого типа посуды со сниженным энергопотреблением. В среднем россияне готовы отдать за такие устройства от 18 до 30 тысяч рублей", - рассказали в компании.

Еще одной из наиболее популярных категорий товаров для экологичного образа жизни на российском маркетплейсе – это светильники на солнечных батареях. За год оборот таких товаров от локальных продавцов вырос в 10 раз. Чаще всего пользователи выбирают уличные светильники для сада стоимостью от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Большую популярность в 2021 году приобрели энергосберегающие лампочки. Оборот таких наборов вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Чаще всего пользователи выбирают светодиодные LED-лампы с теплым белым светом. Средняя стоимость таких лампочек - от 100 до 500 рублей.

Аналитики также отметили рост спроса на ланчбоксы и контейнеры из термостойкого биопластика. Эксперты связали популярность ланчбоксов с особенной заботой пользователей о здоровом питании после пандемии. Другая популярная категория - банки для хранения сыпучих продуктов: за прошедший год пользователи стали покупать их в 3,4 раза чаще.

О "Часе Земли"

"Час Земли" - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. WWF впервые организовал акцию в России в 2009 году. В этом году акция пройдет в России 27 марта с 20:30 до 21:30.