"Самые лучшие": что нужно знать перед покупкой уральских изумрудов

Месторождение изумрудов Малышевское начало использовать уникальную технологию горнопроходческого щита. Она позволяет впервые за 20 лет начать добычу на новых участках проекта. Уже в этом году добыча изумрудов на месторождении должна вырасти на 20%, а александрита — самого редкого драгоценного камня в мире — в четыре раза.
Интерес к этим камням в мире растет — за последние три года они подорожали почти на треть, заявил Кирилл Федоров, глава компании "РТ-Капитал" Ростеха, которая и управляет этим месторождением изумрудов.
Он рассказал ТАСС о том, много ли в российских магазинах настоящих уральских самоцветов, стоит ли в них инвестировать и как отличить настоящий камень от синтетического.
Где и как в России добывают изумруды?
Только на одном месторождении — Малышевском на Урале. Камни здесь добывают с тридцатых годов позапрошлого века, и это единственное месторождение в Европе, разрабатываемое промышленным способом. При этом здесь есть не только изумруды, но и александрит, берилл, хризоберилл, фенакит.
Камни добываются в шахте на глубине до 360 м. Горную массу взрывают с помощью специальной "щадящей" взрывчатки и осматривают. Найденные зеленые кристаллы извлекают вручную специальными приспособлениями, а остальную горную породу отправляют на обогатительную фабрику, где ее промывают, дробят, а после этого ищут и выбирают камни автоматически и вручную. Найденные самоцветы обрабатывают и сортируют.
А сколько вообще изумрудов добывается в мире?
Лидером по добыче изумрудов является Колумбия, также эти камни добывают в Бразилии и Замбии. Мариинский прииск, разрабатывающий Малышевское месторождение, занимает третье место в мире по объему добычи изумрудов. В 2020 году здесь добыли 150 кг изумрудов, а в этом году прииск планирует увеличить их добычу на 20%, до 180 кг.
По оценкам специалистов, запасы изумруда Малышевского месторождения составляют 60 тыс. кг, и это только разведанные залежи. "Прошлый год был одним из самых сложных периодов и для Мариинского прииска, и для горнодобывающей промышленности в сфере добычи драгоценных камней — с февраля наши продажи упали на 80%, а экспортные продажи полностью остановились. Во второй половине 2020 года ситуация начала улучшаться, и мы увидели возрождение спроса на такие камни, как изумруд и александрит", — говорит Федоров.
И чем наши камни отличаются от колумбийских?
Колумбийские изумруды, как правило, более темные и насыщенные, холодноватых голубых оттенков, в то время как уральские камни имеют характерный "травянистый" цвет и более светлые.
Словосочетание "колумбийский изумруд" стало торговым брендом, который зачастую дает дополнительную прибавку к их стоимости, объяснил исполнительный директор Мариинского прииска Виталий Шапошников.
В целом все камни сильно отличаются по цвету и качеству в зависимости от того, на каком месторождении они были добыты. В то же время колумбийские изумруды обычно "облагораживают" — пропитывают специальными растворами, чтобы сделать незаметными микротрещины и улучшить их характеристики. Для уральских камней такие технологии не применяются. "Конечно, все камни разные. Однако среди наших ювелиров не оспаривается мнение, что российские изумруды самые лучшие", — отметил Шапошников.
А можно ли инвестировать в изумруды?
По словам Федорова, с 2018 года стоимость российских изумрудов повысилась на 25–30%. "Сегодня в мире объем добываемых изумрудов не так велик, он значительно меньше по сравнению с остальными камнями первой категории — алмазами, сапфирами, шпинелью и другими", — пояснил он. Цены на изумруды очень отличаются в зависимости от чистоты и цвета и составляют от $3 до $650 за один грамм.
По российским законам физические лица не могут купить не ограненные изумруды. Инвестиционным изумрудом для них может быть только ограненный камень, который можно купить в ювелирных магазинах с сертификатом и данными о его весе, цвете и чистоте.
"Цены на изумруды растут год от года, их покупают не только ювелирные производители, но и музеи или частные коллекционеры. Красивый коллекционный изумруд или его сростки, сохранившиеся в том первозданном виде, в котором его создала природа несколько миллионов лет назад, может стоить в несколько раз дороже, чем "ювелирный материал" с этими же характеристиками", — отметил Шапошников.
Как отличить настоящий изумруд от синтетического?
Мариинский прииск отправляет на внутренний рынок около 20% от добытых изумрудов и планирует нарастить эту долю. Но больше половины камней в российских магазинах, по словам Федорова, — это синтетические или облагороженные изумруды, привезенные на территорию РФ из-за границы.
Тем не менее на российских прилавках можно встретить настоящие уральские самоцветы. "Если вы хотите купить настоящий уральский изумруд, приобретать его нужно только в проверенных ювелирных магазинах и внимательно изучать сертификат на изделие. Поскольку нередко под брендом уральских изумрудов продаются камни, завезенные из-за рубежа, зачастую низкого качества и прошедшие процедуру лечения и облагораживания", — предупредил Шапошников.
Отличить природный изумруд от синтетического в изделии достаточно сложно. Однако разницу можно увидеть через десятикратную лупу: у природных камней будут заметны природные трещины и включения, которых нет у "синтетики" и облагороженных камней, где эти трещины замещает смола или полимерные материалы. Также у продавца должен быть сертификат на камень.
С 2023 года в России должна заработать специальная система маркировки драгоценных металлов и камней, которая поможет покупателям отличать натуральные камни от синтетических, в том числе в ювелирных изделиях. Вместе с тем пока непонятно, как именно будут маркироваться небольшие камни размером до 5 мм, так как поставить клеймо на них технически сложно.
Какие еще редкие камни добывают в России?
Еще одним самым редким камнем в мире называют александрит. Всего в мире добывают около 40 кг александритов в год. Крупнейшим поставщиком на мировой рынок является Бразилия, занимающая 93%, Россия на втором месте с долей 4%. При этом у российских камней наиболее ярко выражен реверс — смена цвета при разном освещении.
Более двух третей добываемых в мире александритов приходится на низкосортные мелкие дешевые камни, при этом "кассу" мировым продажам делают дорогие александриты ценой от тысячи долларов за грамм в сырье. Наиболее качественные александриты с высоким реверсом и чистотой составляют всего 7% добываемого материала, но в то же время дают около 50% средств от реализации, пояснил Федоров.
В 2020 году Мариинский прииск добыл 1 кг александритов, а в 2021-м планирует нарастить добычу до 4 кг, рассказал он.
Александриты зачастую дороже, чем сапфиры, рубины, изумруды и алмазы. При этом исторически уральские камни ценятся гораздо выше других — в последние годы российские ограненные александриты в изделиях продаются за $3—10 тыс. за карат. Правда, на рынке таких изделий пока мало.
"Такую высокую цену александрит приобрел благодаря редкости и уникальному свойству менять цвет в зависимости от источника света. Вряд ли цены на них будут опускаться в ближайшее десятилетие", — считает Кирилл Федоров.
Елена Карьгина