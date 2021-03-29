"Самые лучшие": что нужно знать перед покупкой уральских изумрудов

Месторождение изумрудов Малышевское начало использовать уникальную технологию горнопроходческого щита. Она позволяет впервые за 20 лет начать добычу на новых участках проекта. Уже в этом году добыча изумрудов на месторождении должна вырасти на 20%, а александрита — самого редкого драгоценного камня в мире — в четыре раза.

Интерес к этим камням в мире растет — за последние три года они подорожали почти на треть, заявил Кирилл Федоров, глава компании "РТ-Капитал" Ростеха, которая и управляет этим месторождением изумрудов.

Он рассказал ТАСС о том, много ли в российских магазинах настоящих уральских самоцветов, стоит ли в них инвестировать и как отличить настоящий камень от синтетического.