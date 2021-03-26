В Россию начали прибывать первые иностранные тургруппы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры впервые за время пандемии начали принимать небольшие группы иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Замерший в анабиозе российский рынок въездного туризма начинает подавать признаки жизни. Туроператоры сообщают о заездах немногочисленных туристических групп из Египта, ОАЭ, отмечают бронирования из Индии", - говорится в сообщении АТОР.

В частности, начали работать с иностранными туристами "Тари тур" и "Интурист", сообщили в отраслевой ассоциации. При этом заезды из-за рубежа больших туристических групп пока не ожидаются, в этом году Россию скорее всего будут посещать индивидуальные иностранные туристы, семьи и мини-группы по 10-20 человек, отметили в "Интуристе".

Сейчас туристы из ОАЭ, Египта, Индии едут в основном в Москву, где посещают музеи Московского кремля, Красную площадь, совершают экскурсии по московскому метро, причем индийские туристы предпочитают комбинированные программы "Москва плюс Санкт-Петербург" с посещением Эрмитажа и Петропавловской крепости, сообщает АТОР.

Китай, который до пандемии был лидером по въездному туризму в Россию, пока не готов к восстановлению массового турпотока, отмечается в сообщении ассоциации. Но российские принимающие компании уже начали подготовку к возможному возобновлению туристических потоков из Китая.