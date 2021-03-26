В Тольятти запустили крупнейшее в России производство перчаток

САМАРА, 26 марта. /ТАСС/. Самарский завод медицинских изделий, на строительство которого было инвестировано порядка 730 млн рублей, открылся на площадке особой экономической зоны "Тольятти", передает в пятницу корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Сегодня мы запускаем крупнейшее в России производство перчаток. До этого у нас такого производства не было, это существенный вклад в импортозамещение и обеспечение в первую очередь поставки данной продукции в медучреждения в новых условиях соблюдения эпидемиологических требований. <...> В данном случае будет использоваться искусственный нитриловый материал, поставляться будет российской компанией "Сибур". К концу года мы должны увеличить [годовую] мощность по производству перчаток в 3,5 раза", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на церемонии.

Предприятие будет выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. На заводе создано 82 новых рабочих места, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. На производстве будут запущены две линии, которые обеспечат проектную мощность - 108 млн пар в год. Предполагается, что завод выйдет на этот показатель во втором квартале 2021 года.

"Я отдельно хотел бы отметить, что несмотря на вызовы прошлого года, в первую очередь благодаря беспрецедентным мерам поддержки, которые по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина были оказаны федеральным правительством, Минпромторгом. Наша промышленность показала достойный результат в этих очень непростых условиях. Объем инвестиций по прошлому году, по предварительным данным, - 270 млрд рублей", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На площадке ОЭЗ "Тольятти" реализуют проекты 26 резидентов, которые заявили инвестиции на сумму порядка 25 млрд рублей. Предполагается, что предприятия создадут более 5,1 тыс. рабочих мест. Среди отраслей, в которых планируется реализовать проекты, указаны химия, упаковка, фармацевтика, металлообработка и другие. До конца 2021 года здесь заработают еще 4 производства.