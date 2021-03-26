Центробанк выявил практику оформления двух страховок на кредит

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Отдельные финансовые организации начали практиковать оформление двух страховок при оформлении кредита, когда стоимость дополнительного страхования при досрочном погашении займа не возвращается. Об этом на всероссийской банковской конференции в ТАСС сообщил заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, начальник управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Банка России Сергей Колганов.

С 1 сентября 2020 года в России вступил в силу закон о праве заемщиков при досрочном погашении кредита вернуть часть страховки.

"Сейчас отдельные организации начали разделять страховку на обязательную, при досрочном возврате которой потребитель может получить совершенно незначительную сумму. И вот основную сумму (занимает) вторая страховка, вдруг ни с того ни с сего появилось две страховки. Появилась вторая, которую добровольно активно клиент хочет приобрести, со слов поставщика услуги. И она составляет значительную сумму и ее уже клиент вернуть не может. С этой практикой мы также сейчас работаем для ее исключения", - сказал он.

Помимо этого, по словам Колганова, ряд организаций практикуют автоматическое подключение дополнительных услуг в случае, если клиент никак не ответил на предложение, присланное по SMS. "Ее (услугу - прим. ТАСС) подключают автоматом. Шлют SMS, если клиент не отказался, значит, он согласился. Акцепт молчанием, что, безусловно, не является правильным", - отметил он.