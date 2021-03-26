ФНС поддержала появление переходного налогового режима для общепита

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ поддерживает формирование переходного налогового режима для ресторанного бизнеса. Об этом сообщил заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин в ходе заседания попечительского совета "Опоры России" в пятницу.

"Мы сейчас обсуждаем вопросы, связанные с внедрением так называемого переходного налогового режима. Это действительно крайне важная тема, когда предприниматель начинает расти и достигает порога, связанного с применением упрощенной системы налогообложения", - начал Сатин.

По его словам, возникает вопрос: либо переходить на общую систему налогообложения со значительным увеличением налоговой нагрузки, либо в ряде случаев "компания принимает абсолютно неверное решение - возможно, имеющее под собой какое-то экономическое обоснование, - связанное с применением различных форм дробления, что пресекается налоговыми органами".

"Поэтому формирование такого переходного режима налогообложения - это тоже очень важная и полезная мера, которую мы поддерживаем, и сейчас, я надеюсь, в ближайшее время мы подойдем к решению этого вопроса", -- добавил он.

Он сообщил, что планируется внедрить пилотный режим на примере отрасли общепита. "Действительно, ситуация, которая там сложилась, говорит о том, что это решение назрело. <...> И благодаря представителям отрасли мы сейчас совместно с другими представителями ведомств, это и Минэкономразвития, и Министерство финансов, и активно эту идею поддерживает Москва в целом, я думаю, что мы ее в ближайшее время должны довести до логического завершения. Должны будут пройти определенные решения, и я надеюсь, что мы выйдем на предложения по изменению в этой части налогового законодательства", - добавил Сатин.

Замруководителя ФНС также отметил, что сами по себе поправки в законодательство - это только начало, дальше многое будет зависеть от работы конкретной отрасли. Служба будет наблюдать за тем, насколько заявляющая о чрезмерно высокой налоговой нагрузке отрасль "выполняет обещания, которые заявляются на моменте обсуждения этой темы [о снижении налоговой нагрузки]".

С предложением ввести переходный налоговый режим для МСП в сферах туризма, общепита и индустрии гостеприимства в начале января выступило бизнес-объединение "Опора России". Так организация рассчитывает стимулировать растущие отрасли экономики.