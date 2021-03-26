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Евразийская интеграция

ЕЭК планирует в 2022-2023 годах реализовать взаимное признание ЭЦП для госзакупок в ЕАЭС

По словам министра Евразийской экономической комиссии Армана Шаккалиева, также до 2025 года планируется привести тарифы роуминга в соответствии тарифамии домашнего региона

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует в 2022-2023 годах реализовать взаимное признание электронных цифровых подписей (ЭЦП) для целей госзакупок в странах Евразийского экономического союза. Об этом сообщил журналистам член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев.

"Уже в этом году мы примем план, 2022-2023 годы у нас этапы реализации. Смысл в том, чтобы вы могли с национальным ЭЦП без дополнительных процедур, связанных с его подтверждением, участвовать в гостевых закупках", - заявил он.

Шаккалиев отметил, что, согласно стратегическим направлениям интеграции ЕАЭС, взаимное признание ЭЦП необходимо обеспечить до 2025 года.

По словам министра ЕЭК, также до 2025 года планируется привести тарифы роуминга в соответствии тарифамии домашнего региона. "Подготовлен план действий для перехода на домашний роуминг. Что касается сроков, то для себя мы горизонтом определили 2025 год", - сообщил Шаккалиев.

Он отметил, что план может быть утвержден в апреле 2021 года. "Я предполагаю, что в апреле у нас будет принято решение по этому плану и остальные четыре года у нас пройдут именно в плане реализации", - сказал он, добавив, что в рамках плана предполагается решить вопросы нормативно-правового регулирования, а также технологические и экономические задачи.

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