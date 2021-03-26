Липецкие производители заключили в 2020 году свыше сотни экспортных контрактов

ЛИПЕЦК, 26 марта. /ТАСС/. Производители Липецкой области в 2020 году заключили свыше сотни новых экспортных контрактов по поставкам своей продукции, несмотря на пандемию. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов, подводя итоги состоявшегося в областном центре бизнес-форума.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, липецким предпринимателям при участии регионального Центра поддержки экспорта удалось заключить 136 экспортных контрактов на общую сумму более 15 млн долларов", - сказал Артамонов. Он отметил, что продукция из Липецкой области экспортировалась в прошлом году в более чем четыре десятка стран, а география поставок включила в себя, в частности, Сербию, Чехию, Германию, Бенин, Киргизию, Вьетнам и Венгрию. По словам Артамонова, власти региона уделяют наращиванию экспорта особое внимание. "Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере", - заметил глава обладминистрации.

В этой связи он особо остановился на экспорте в Беларусь, представители которой также принимали участие в бизнес-форуме. "Экспорт в Беларусь в прошлом году составил 131,7 млн долларов, а главными товарами экспорта стали черные металлы и изделия из них, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус", - продолжил Артамонов. При этом, импорт из Беларуси за прошлый год составил 69,9 млн долларов. В данном сегменте речь, прежде всего, идет про котлы, оборудование и механические устройства, древесину и изделия из нее.