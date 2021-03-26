Guardian: компании перенаправляют от Суэца танкеры в связи с блокированием канала

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Компании стали перенаправлять танкеры от Суэца в связи с продолжающимся блокированием канала - в пятницу сразу семь таких судов со сжиженным природным газом (СПГ) отводятся от одной из наиболее загруженных водных магистралей мира. Об этом сообщает в пятницу газета The Guardian .

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

По меньшей мере четыре танкера Long Range 2 (LR-2) водоизмещением почти 75 тыс. тонн каждый, следующих из Атлантики в Суэц, по данным лондонского судового брокера компании Braemar ACM, рассматривают сейчас возможность перехода по значительно более протяженному маршруту вокруг Африки через мыс Доброй Надежды.

Датская судоходная компания Maersk, лидер мировых контейнерных перевозок, заявила в пятницу, что "рассматривает все альтернативы" для своих девяти контейнеровозов, застрявших у Суэцкого канала. Многое в глобальной цепочке поставок, согласно ее сообщению, будет зависеть от того, как "долго этот маршрут будет оставаться закрытым".

Согласно оценке отраслевой новостной компании Lloyd’s List, до аварии по каналу ежедневно проходили суда с товарами на сумму $9,6 млрд.