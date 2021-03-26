Титов прокомментировал обновленный нацпроект МСП

ВОЛГОГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что тенденция к уменьшению ряда показателей в обновленном паспорте нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является негативной. Об этом он сообщил в ходе своей рабочей поездки в Волгоград в пятницу.

"Могу оценить как негативную тенденцию. Если ты ставишь себе заведомо низкие планы, показатели, значит, ты так и будешь работать", - сказал он, комментируя ТАСС обновленный нацпроект.

В обновленном нацпроекте, в частности, пересмотрен план количества занятых в секторе МСП - с 25 млн до 23 млн человек к концу 2024 года. Также из него исключен показатель вклада МСП в ВВП, в число показателей обновленного паспорта теперь не входит общая численность субъектов МСП.

"Мы считаем, что наша страна не может развиваться без малого и среднего бизнеса. Это основа экономики, это основные рабочие места, самые доступные товары и услуги для населения, огромная роль социальная. Если мы с самого начала планку занижаем, то реально конкурентной экономики, действующей на основе частной инициативы, не произойдет", - добавил Титов.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний. Число входящих в него федеральных проектов по сравнению с версией 2019 года сократилось с пяти до четырех. Завершение срока реализации нацпроекта, согласно обновленному паспорту, размещенному на сайте Минэкономразвития РФ, - 31 декабря 2024 года.