{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число туристов в Санья на Хайнане не падает ниже 200 тыс. даже в несезон

Как отмечает газета "Хайнань жибао", на выходные в конце недели приезжие занимают "абсолютно все номера в наиболее престижных отелях" города

ХАЙКОУ /Китай/, 26 марта. /ТАСС/. Количество туристов, отдыхающих в курортном городе Санья на южном побережье китайского острова Хайнань, даже в несезон не опускается ниже отметки в 200 тыс. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на муниципальное управление по развитию туризма.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее

"Даже после завершения праздников поток отдыхающих из северных регионов Китая продолжает стабильно возрастать", - прокомментировал ситуацию осведомленный источник в ведомстве.

По его словам, высокий спрос на путевки прежде всего объясняется стратегией властей по стимулированию потребления, а также большими скидками на авиабилеты, иногда превышающими половину от первоначальной стоимости. Как уточнил источник, на выходные в конце недели приезжие занимают "абсолютно все номера в наиболее престижных отелях" Санья.

"Таким образом, даже в вялый сезон мы наблюдаем высокую активность туристов", - уточнил представитель управления.

Санья считается одним из ведущих китайских курортов и славится своим превосходным климатом. Городские пляжи и многочисленные достопримечательности круглый год привлекают отдыхающих как из других регионов КНР, так и со всего мира. Туризм обеспечивает значительную часть доходов местного населения, которое по уровню благосостояния лидирует среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции Китая.

Теги
КитайХайнань
Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно увеличить
По словам президента, необходимо увеличить возврат средств для молодежи
Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно увеличить
Читать полностью