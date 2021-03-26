Число туристов в Санья на Хайнане не падает ниже 200 тыс. даже в несезон

ХАЙКОУ /Китай/, 26 марта. /ТАСС/. Количество туристов, отдыхающих в курортном городе Санья на южном побережье китайского острова Хайнань, даже в несезон не опускается ниже отметки в 200 тыс. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао " со ссылкой на муниципальное управление по развитию туризма.

"Даже после завершения праздников поток отдыхающих из северных регионов Китая продолжает стабильно возрастать", - прокомментировал ситуацию осведомленный источник в ведомстве.

По его словам, высокий спрос на путевки прежде всего объясняется стратегией властей по стимулированию потребления, а также большими скидками на авиабилеты, иногда превышающими половину от первоначальной стоимости. Как уточнил источник, на выходные в конце недели приезжие занимают "абсолютно все номера в наиболее престижных отелях" Санья.

"Таким образом, даже в вялый сезон мы наблюдаем высокую активность туристов", - уточнил представитель управления.

Санья считается одним из ведущих китайских курортов и славится своим превосходным климатом. Городские пляжи и многочисленные достопримечательности круглый год привлекают отдыхающих как из других регионов КНР, так и со всего мира. Туризм обеспечивает значительную часть доходов местного населения, которое по уровню благосостояния лидирует среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции Китая.