Эксперты не видят предпосылок для укрепления нацвалюты до диапазона ниже 74 руб. за доллар

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Нынешние уровни курса рубля далеки от фундаментально обоснованных, а основные риски - в первую очередь, санкционные - уже заложены в цены, считают опрошенные ТАСС эксперты. Тем не менее, по их мнению, в среднесрочной перспективе предпосылок для укрепления валюты РФ до диапазона ниже 74-75 рублей за доллар пока нет.

С начала недели валюты развивающихся стран находились под давлением, причем рубль снижался сильнее аналогов на фоне роста геополитических рисков, отметил старший аналитик "Сбер Управление активами" Владислав Данилов. Так, к середине недели доллар к рублю достигал максимумов с начала года - 76,98 руб., за три дня прибавив около 3,5%.

При этом настолько острая реакция, по мнению специалистов, была избыточной. "Все же аналогичный курс рубля был осенью 2020 года, когда цена на нефть составляла порядка $50 за баррель, а напряжение на международной арене чувствовалось сильнее из-за выборов президента США", - рассказал аналитик "Финам" Андрей Маслов.

Тем не менее, в пятницу валюты развивающихся стран преимущественно продолжают снижение, а рубль укрепляется на 0,2%, до 76 руб. за доллар, отыгрывая более глубокое недельное падение при отсутствии значимых новостей.

Дальнейший потенциал ограничен

В отсутствие негативного новостного фона валюта РФ в ближайшие два - три месяца будет находиться в коридоре 74-75 руб. за доллар, полагают эксперты.

Поддержку рублю окажут ценовой отскок в нефти из-за перекрытия Суэцкого канала, снижение доходностей долговых ценных бумаг, а также налоговые выплаты на этой неделе.

Однако дальнейшее укрепление валюты до 72-73 руб. за доллар выглядит маловероятным из-за выхода нерезидентов из облигаций федерального займа (ОФЗ) и слабости нефти, добавили специалисты. "Мы не ожидаем возврата цен на Brent к уровням $70 за баррель, а иностранцы, скорее всего, продолжат сокращать свои позиции в российском госдолге на фоне опережающего повышения ключевой ставки Банком России", - сказал руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф инвестиции" Евгений Дорофеев.

Что касается основных - политических - рисков, то рынок в своей массе рассчитывает больше на то, что новые санкции не окажут серьезного давления на экономику РФ. Поэтому исключительно персональные санкции или меры только против небольших компаний могут вернуть рубль к установленным в середине марта полугодовым вершинам (около 72,5 руб. за доллар), считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Но для того, чтобы рубль там закрепился и, тем более, пошел выше, необходимо, чтобы цена нефти Brent оставалась хотя бы выше уровня $60, но это возможно лишь в случае успешного продолжения массовой вакцинации в мире и постепенного решения проблемы пандемии.

Если же вакцинирование населения ЕС окажется недостаточно быстрым, третья волна COVID-19 затянется, а санкции со стороны США окажутся более серьезными, рубль станет более волатильным и будет находиться в более широком коридоре - 75-78 руб. за доллар и 89-90 руб. за евро, полагают в "Финаме".

В отсутствие негативных новостей санкционного характера снижение курса рубля до 80 руб. за доллар и 93 руб. за евро также не является базовым сценарием, отмечают эксперты.