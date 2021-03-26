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Московский НПЗ сэкономил воду на 4 млрд рублей после запуска "Биосферы"

Технологии "Биосферы" гарантируют очистку воды до 99,9% и дают возможность ее повторного использования в производстве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский НПЗ сэкономил более 4 млрд рублей после запуска биологических очистных сооружений "Биосфера", это произошло за счет снижения платы за потребление воды и сокращения нагрузки на городские очистные сооружения, сообщили ТАСС в Московском НПЗ (МНПЗ) "Газпром нефти".

"За четыре годы работы биологических очистных сооружений "Биосфера" Московский НПЗ сэкономил более 4 млрд рублей за счет снижения платы за потребление воды и сокращения нагрузки на городские очистные сооружения", - уточнили на предприятии.

По итогам 2020 года Московский НПЗ в четыре раза сократил потребление воды и объем сточных вод.

"Технологии "Биосферы", разработанные российскими учеными, гарантируют очистку воды до 99,9% и дают возможность ее повторного использования в производстве. На МНПЗ "Биосфера" начала работу в 2017 году, строительство подобного комплекса на Омском НПЗ планируется завершить в 2021 году. Совокупные инвестиции "Газпром нефти" в эти проекты составляют более 28 млрд рублей", - сообщает пресс-служба компании.

Накопительным итогом за три года работы "Биосфера" Московского НПЗ сэкономила более 10,5 млн куб. м.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций 700 млрд рублей до 2025 года.

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