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Эксперты прогнозируют рост цен на нефть летом до $80 за баррель

Сейчас рост цен сдерживают сохраняющиеся в Европе локдауны

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Стоимость нефти марки Brent летом этого года может достичь $80 за баррель на фоне завершения локдаунов в европейских странах. Такой прогноз озвучил ТАСС старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы нефтяного рынка, являющегося одним из основных бенефициаров восстановления экономики в 2021 году. Прогнозная средняя цена для Brent на 2021 год выглядит наиболее вероятной на уровне $65 за баррель с потенциальным ростом летом до $80 за баррель", - отметил Громадин. По его словам, единственное, что сейчас сдерживает дальнейший рост цен на нефть - сохраняющиеся локдауны в Европе.

Именно на опасениях развития третьей волны пандемии котировки нефти упали более чем на 10% за последнюю неделю, считают в "БКС Мир инвестиций". При этом только с начала года котировки прибавили 35%. "Мы не видим перегретости спекулятивных позиций во фьючерсах, и альтернативные источники данных, как спутники и платежи на заправках, показывают возвращение запасов в мире и спроса на бензин в США к уровню до пандемии. В прошлый понедельник главы американских авиакомпаний на конференции также высказывали позитивный взгляд на текущую динамику восстановления спроса", - добавляет Громадин.

По состоянию на 14:30 мск стоимость майского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,8% - до $63,087 за баррель.

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