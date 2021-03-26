Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно увеличить

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что сроки программы туристического кешбэка нужно расширить, а также увеличить его размер для молодежи.

"Первое, что нужно сделать, это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал <...> круглый год. И второе. Надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк", - сказал глава государства в пятницу на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Он добавил, что попросит правительство над этим подумать.

Президент напомнил, что программа туристического кешбэка предполагает возврат 20% от суммы затрат на туристические услуги при внутреннем туризме, но не более 20 тысяч рублей. "Это правило не действует именно тогда, когда у молодых людей, у школьников, студентов каникулы. Как раз в каникулярный период, июль, август это не работает. А нужно, чтобы работало. Как минимум для этой категории", - заметил Путин.

Он выразил надежду, что такая инициатива будет реализована. "И это поможет сотням тысяч молодых людей познать нашу страну, поездить по ней, попутешествовать", - подытожил президент.