Вице-премьер Борисов: предприятия ОПК в Севастополе сталкиваются с недозагрузкой заказами

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Севастопольские оборонные предприятия сталкиваются с недозагрузкой заказами, ситуация будет решена, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У нас, не будем скрывать, есть определенного рода объективные проблемы, связанные с сокращением государственного оборонного заказа по загрузке судостроительных и судоремонтных активов города Севастополя, переданных Объединенной судостроительной корпорации, и севастопольского авиационного предприятия, которое специализируется на ремонте вертолетной техники", - сказал Борисов журналистам в пятницу после встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

"Вот это падение заказов надо чем-то парировать, поэтому мы обменялись мнениями, наметили пути увеличения загрузки. При необходимости мы проведем реструктуризацию, и часть территории город вовлечет в хозяйственный оборот, коммерциализует излишки. Это тоже один из вариантов, мы на эти два куста оборонно-промышленного блока города Севастополя обратим пристальное внимание", - сказал вице-премьер

В свою очередь губернатор заявил, что судостроительные предприятия могут заняться строительством гражданского рыболовного флота, который нужен в регионе.