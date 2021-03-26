Титов предложил создать технопарк для МСП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову создать в регионе новый технопарк "ВолгоградМиниПром" для малых и средних производственных предприятий. Об этом он сообщил ТАСС в ходе рабочей поездки в регион.

"Мы предложили губернатору проект создания промышленного парка "ВолгоградМиниПром" под размещение малых и средних производственных предприятий", - сказал он, уточнив, что предполагается ряд условий для вхождения резидентов в технопарк.

Это, в частности, ставка 0% по налогу на прибыль на пять лет и пониженная ставка после этого срока (либо пониженная ставка по упрощенной системеналогообложения), нулевая арендная плата на первые три года работы предприятия и пониженная в дальнейшем, бесплатное подключение к инфраструктуре.

Кроме того, бизнес-омбудсмен предлагает выдавать резидентам кредиты по программе Минэкономразвития РФ под 7% годовых, а также предусмотреть для них займы микрофинансовых организаций регионов по ставке не выше 5%.

"Губернатор однозначно намерен делать ставку на рыночную экономику, причем именно на производственный частный бизнес - современный и технологичный. В области есть очень развитая промышленность, но пока что она производит не очень глубокую переработку сырья. А стратегическая задача заключается в строительстве именно перерабатывающих малых предприятий", - отметил Титов.