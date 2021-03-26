"Лукойл-Уралнефтепродукт" снизила цены на бензин после предупреждения ФАС

ПЕРМЬ, 26 марта. /ТАСС/. Компания "Лукойл-Уралнефтепродукт" снизила розничные цены на бензин в Пермском крае после вынесения предупреждения управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по региону. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УФАС.

Антимонопольный орган усилил мониторинг розничных цен на нефтепродукты после того, как с начала декабря их рост ускорился. По мнению ведомства, "Лукойл-Уралнефтепродукт", которое занимает в Пермском крае доминирующее положение, в январе - марте устанавливала различные цены на моторное топливо на АЗС Пермского края. При этом закон запрещает доминантам "необоснованно устанавливать различные цены на один и тот же товар".

"Лукойл-Уралнефтепродукт" в официальном письме Пермскому УФАС России сообщило, что в целях исполнения предупреждения антимонопольного органа на АЗС компании розничные цены на автомобильные бензины снижены до общего уровня розничных цен на АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт" в Пермском крае", - говорится в сообщении.

"Лукойл-Уралнефтепродукт" повысил днем цену на отдельных АЗС на 50-90 копеек за литр от общего уровня, а ночью - снизил на 10 копеек. В самой компании это объяснили маркетинговым исследованием на предмет эластичности спроса. Пермское УФАС России выдало компании "предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, где проводилось маркетинговое исследование".

"Лукойл-Уралнефтепродукт" - один из крупнейших межрегиональных сбытовых операторов ПАО "Лукойл". Предприятие создано в 2004 году, является 100% дочерней структурой компании. "Лукойл-Уралнефтепродукт" занимается реализацией топлива, масел, сопутствующих товаров, хранением нефтепродуктов и эксплуатацией нефтебаз в республиках Башкортостан и Татарстан, на территории Оренбургской, Самарской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Кировской и Ульяновской областей, Удмуртской республики, ХМАО, ЯНАО и Пермском крае. В состав предприятия входят более 600 автозаправочных комплексов и 12 нефтебаз.